этот материал доступен на русском

У мережі показали ліквідованого на Донбасі терориста "Харзу" (фото)

18:17, 02 жовтня 2018
Війна
2357 0
Ліквідували бойовика "ДНР" Артема Сидорова по кличці "Харза" / Анатолій Штефан в Facebook

Читайте такожРосія значно посилила свою військову присутність в окупованому Криму - НАТО

Бойовик був родом з міста Селидове Донецької області, повідомив офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан на сторінці в Facebook.

"200 бригада 1 жовтня 2018 року поповнилася черговим бійцем, Сидоров Артем "Харза" з Селидового. Все буде Україна, і перемога за нами!", — написав він.

Як повідомляв УНІАН, у ДПСУ повідомляють про чергову лазерну атаку окупантів проти прикордонників.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Донбас#бойовики