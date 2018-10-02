У мережі показали ліквідованого на Донбасі терориста "Харзу" (фото)
18:17, 02 жовтня 2018Війна
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Бойовик був родом з міста Селидове Донецької області.
Ліквідували бойовика "ДНР" Артема Сидорова по кличці "Харза" / Анатолій Штефан у Facebook
У понеділок, 1 жовтня, на Донеччині ліквідували бойовика "ДНР" Артема Сидорова по кличці "Харза".
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Бойовик був родом з міста Селидове Донецької області, повідомив офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан на сторінці в Facebook.
"200 бригада 1 жовтня 2018 року поповнилася черговим бійцем, Сидоров Артем "Харза" з Селидового. Все буде Україна, і перемога за нами!", — написав він.
Як повідомляв УНІАН, у ДПСУ повідомляють про чергову лазерну атаку окупантів проти прикордонників.
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