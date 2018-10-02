У ДПСУ повідомляють про чергову лазерну атаку окупантів проти прикордонників

Прикордонник, який постраждав внаслідок атаки, втратив працездатність правого ока на 80%.

Співробітники Державної прикордонної служби України, що діють у складі Об’єднаних сил, зафіксували ознаки чергового використання російсько-окупаційними військами забороненої лазерної зброї спеціального призначення.

Про це повідомили у прес-службі ДПСУ.

"Так, учора ввечері на блокпосту першого рубежу «Мар’їнка», в межах дорожнього коридору Донецьк-Курахово, військовослужбовець Державної прикордонної служби України отримав бойове травмування від лазерної зброї бойовиків. Прикордонник виконував завдання по спостереженню за тимчасово окупованою територією України з метою своєчасного виявлення розвідувально-диверсійних груп терористів. Близько 17 години, спостерігаючи в оптичний прилад, він побачив яскравий спалах жовтого кольору з боку ворожого укріплення та відчув різкий біль в очах", - йдеться в повідомленні.

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Військовослужбовця негайно доставили до військового госпіталю в м. Покровськ, де лікарі-офтальмологи поставили попередній діагноз – опік сітківки правого ока в наслідок ураження лазерним променем.

В подальшому прикордонник був доставлений гелікоптером ЗСУ до медичного закладу м. Дніпро для продовження лікування. Наразі відомо, що військовослужбовець втратив працездатність правого ока на 80 %.

За інформацією прикордонників, це вже п’ятий випадок використання російськими найманцями забороненої лазерної зброї спеціального призначення. Протягом 2016-2018 років ще чотири військовослужбовця ДПСУ отримали подібні травмування різного ступеню важкості.

Як повідомляв УНІАН, 1 жовтня бойовики з артилерії та мінометів обстріляли житловий сектор Водяного.