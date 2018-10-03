Експерт спрогнозував, кого Кремль зробить новими ватажками "ДНР" і "ЛНР"

На думку експерта-міжнародника, зачистка верхівки бойовиків вигідна Росії, яка вважає за краще зберігати на Донбасі ситуацію контрольованого хаосу.

Новим ватажком "Л/ДНР" стане працівник ФСБ Російської Федерації. Це вкладається в послідовну "іхтамнєт-політику" Росії щодо окупованих територій.

Про це заявив експерт-міжнародник Олександр Мусієнко, передає «Обозреватель». За його словами, зачистка верхівки бойовиків вигідна Росії, яка вважає за краще зберігати на Донбасі ситуацію контрольованого хаосу.

"Тож це буде якщо не відкритий, не кадровий співробітник, то завербований. Який виконуватиме абсолютно всі вказівки і рознарядки, спущені йому з Кремля по лінії ФСБ або ГРУ", – запевнив Мусієнко.

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Він вважає, що таким чином Кремль намагається легітимізувати "владу" на Донбасі, щоб сказати: "Ось – це повноцінний представник окупованих територій, обраний народом, а отже домовляйтеся зокрема і з ними про миротворців, а отже ведіть переговори з ними у Мінську".

"Росія в цьому плані веде свою послідовну політику, кажучи: "Ми не впливаємо на ватажків так званих "Л/ДНР", це все їхні справи, це внутрішній конфлікт в Україні, Росія тут ні до чого, і так, подивіться — вони ж проводять у себе вибори, вони намагаються обрати собі владу, а ми нікого не призначаємо". Тобто Росія хоче умити руки", – пояснив експерт.

І це, уточнив Мусієнко, незважаючи на те, що і Україна, і весь світ знає, що саме Росія є агресором і вона здійснює безпосередній вплив на ці території. Але РФ наполегливо продовжує крутити цю платівку: "Ми тут ні до чого, нехай самі собі оберуть владу".

"До речі, я не побачив у цьому нічого дивного. Це нормальна і послідовна політика "іхтамнєтов", – підсумував він.

На непідконтрольних територіях Донбасу представники російської окупаційної адміністрації оголосили на 11листопада так звані «вибори» ватажків «ДНР» і «ЛНР». Наразі фактичними керівниками терористичних угруповань є Денис Пушилін і Леонід Пасічник.