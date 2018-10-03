Експерт спрогнозував, коли Донбас повернеться в Україну

Раніше 2019-2020 років розраховувати на якісь поступки і просування по цьому питанню не варто, вважає експерт.

Очікувати якихось зрушень по Донбасу раніше президентських виборів в Україні в 2019 році не варто.

Таку думку висловив політичний експерт аналітичного центру "DemocracyHouse" Анатолій Октисюк чату на "Главреді".

"Це питання може зрушитися з мертвої точки лише після президентських виборів в Україні, все буде залежати від геополітичної кон'юнктури. Раніше 2019-2020 років розраховувати на якісь поступки і просування по цьому питанню не варто", - сказав Октисюк.

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Відповідаючи на питання, яким міг би бути статус деокупованих територій сходу України з точки зору задоволення як української, так і російської сторони, експерт відзначив принципові розбіжності між Києвом і Москвою.

"Росію влаштує тільки такий варіант - статус федералізації цих регіонів на правах суб'єктів або окремих адміністративно-територіальних одиниць з особливими повноваженнями.Для України найбільш прийнятним варіантом є відновлення відносин з цими територіями в такій же формі, в якій вони були до Євромайдана. На даний момент жодних особливих статусів або автономій, спеціальних пільгових умов не повинно бути для жодних територій", - каже експерт.

Як повідомляв УНІАН, Порошенко вніс у Раду проект закону про продовження особливого статусу Донбасу.