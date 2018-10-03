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Порошенко вніс у Раду проект закону про продовження особливого статусу Донбасу

10:35, 03 жовтня 2018
Політика
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На даний момент текст документа на сайті парламенту відсутній / Донецьк / TUT.by

Президент України Петро Порошенко просить Верховну Раду України продовжити чинність закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", термін дії якого спливає 10 жовтня 2018 року.

Відповідний законопроект № 9153 поданий главою держави у парламент 2 жовтня та визначений як невідкладний.

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Зокрема, глава держави пропонує внести зміни до статті 1 закону України про особливий порядок місцевого самоврядування.

Наразі текст документу на сайті парламенту відсутній.

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня 2017 року Верховна Рада ухвалила президентський закон "Про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей", яким ще на рік було продовжено чинність закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", що був ухвалений в 2014 році.

15 вересня 2018 року спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер наголосив, що продовження чинності закону про особливий порядок місцевого самоврядування на Донбасі сприятиме збереженню санкцій ЄС проти Росії.

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Теги: #Донбас#Порошенко