Російське командування приховано посилює підготовку окупаційних військ до наступу - Міноборони

РФ планує провести військові навчання на окупованих територіях України.

Командування ЗС РФ приховано нарощує підготовку окупаційних військ на Донбасі до ведення наступальних дій.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк.

"За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування ЗС РФ приховано нарощує підготовку окупаційних військ до ведення наступальних дій. Зокрема, на єдиному оперативному фоні та за єдиним задумом з двостороннім оперативно-стратегічним командно-штабним навчанням військ Південного військового округу ЗС РФ, на окупованих територіях сплановано проведення командно-штабного тренування з’єднань і частин 1 та 2 АК ЗС РФ", - заявив Гуцуляк.

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Також він розповів, що у районах передових позицій з окремими підрозділами 1 та 2 АК окупантів проводяться тренування з відпрацювання елементів переходу до наступу.

"Під час тренування одного з мотострілецьких підрозділів з висування на передній край, стався черговий випадок відкриття т.зв. «дружнього вогню», що призвело до загибелі двох російських військовослужбовців. Крім того, у ході тренувань мінометного підрозділу окупантів обстріляно власний передовий опорний пункт, загинув один військовослужбовець. Командування російських окупаційних військ традиційно вживає активних заходів для приховування інформації про зазначені події", - зазначив речник МО.

Як повідомляв УНІАН, експерт спрогнозував, коли Донбас повернеться в Україну.