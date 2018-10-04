Волкер закликав українську владу зробити більше для вирішення гуманітарних проблем населення Донбасу

Спецпредставник США наголосив, що уряд України має зробити усе, що може, щоби достукатися до людей в Донецькій і Луганській областях.

Спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер закликав українську владу зробити більше для вирішення гуманітарних, соціальних та економічних проблем населення Донбасу з обох сторін лінії розмежування.

Про це спецпредставник США сказав в інтерв'ю УНІАН.

"Я переконаний, що український уряд може і має робити більше для сприяння надання гуманітарної допомоги і налагодження відносин з тим населенням, що постраждало від конфлікту з обох боків лінії розмежування - як на окупованій території, так і на контрольованій Україною території", - заявив Волкер.

Він наголосив, що "гуманітарні наслідки цієї війни є дуже значними".

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"Десять тисяч людей вбито та мільйон з половиною переміщені. Існують проблеми з розвалом економіки в окупованих районах, з вартістю життя, доступом до продовольства, постачанням води та безпекою, екологічною шкодою, свободою пересування, такими проблемами фізичної безпеки як наземні міни та боєприпаси, що не розірвалися, доступу до державних послуг, до пенсійного забезпечення. Там дуже багато усього, що є проблемою для місцевого населення", - заявив спецпредставник США.

"Уряд України, я переконаний, має зробити усе, що в його силах, щоби спробувати достукатися до людей і допомогти їм. Продемонструвати, що єдина причина, чому він не може щось зробити, полягає у тому, що Росія цьому заважає. Це дуже важливий сигнал для людей на Донбасі, щоб добитися розуміння, що їхній власний уряд хоче допомогти їм, але він позбавлений цієї можливості через дії з боку Росії", - наголосив Волкер.