Волкер: Росія оголосила Сенцова «терористом», щоб нейтралізувати його як політичного противника

Також спецпредставник Держдепартаменту з питань України Курт Волкер нагадав, що незаконно засуджений у РФ український режисер Олег Сенцов перебуває в дуже тяжкому стані через голодування.

Спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що Росія оголосила українського режисера Олега Сенцова «терористом», щоб нейтралізувати його як політичного противника.

«Він (Сенцов - УНІАН) не хоче бути громадянином Росії; він ніколи не був громадянином Росії, і Росія нав'язала йому громадянство, щоб стверджувати, що він є громадянином Росії. А що стосується тероризму, так, ми дуже стурбовані тероризмом на глобальному рівні й поділяємо цю стурбованість із Росією, але давайте не будемо зловживати ярликом тероризму для боротьби з політичними противниками, коли влада говорить: вони терористи, тому ми їх заарештуємо» - сказав Волкер. Про це він сказав в інтерв'ю «Эхо Москвы».

Спецпредставник Держдепу США підкреслив, що Сенцов перебуває в дуже тяжкому стані через голодування.

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«Його вивезли з Криму; йому насильно присвоїли російське громадянство, яке він відкидає; йому пред'явлено звинувачення в тероризмі, яке він відкидає, і надані докази його провини не дуже переконливі; і я вважаю, що, як мінімум, як гуманітарний жест для нього та його сім'ї Олега Сенцова слід звільнити з урахуванням його стану» - додав Волкер.

Як повідомляв УНІАН, ФСБ РФ затримала Сенцова в Криму навесні 2014 року, згодом його вивезли до Росії. В серпні 2015 року українського режисера засудили до 20 років ув'язнення за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів партійних офісів.

Його утримують у колонії «Білий ведмідь» у Лабитнангі на Ямалі.

14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів. Його стан стрімко погіршується, тоді як російські тюремники запевняють, що стан задовільний.