На Донбасі внаслідок обстрілів бойовиків поранено чотирьох українських військових

Минулої доби бойовики 20 разів відкривали вогонь по позиціях операції Об'єднаних сил.

Упродовж минулої доби, 4 жовтня, бойовики російсько-окупаційних військ 20 разів відкривали вогонь по позиціях операції Об'єднаних сил. При цьому ворог 5 разів застосовував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

Як повідомили у прес-службі ООС, обстріли зафіксовано в районі населених пунктів Кримське, Оріхове, Луганське, Травневе, Шуми, Південне, Красногорівка, Мар'їнка, Павлопіль, Гнутове, Водяне та Широкине.

Читайте також"Остання осінь для терористів": у Донецьку розповіли про настрої в "ДНР"

"По позиціях наших військ у районі Луганського окупанти здійснили два обстріли з мінометів калібру 120 мм. По оборонцях Кримського, Оріхового та Травневого ворог відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок ворожих обстрілів троє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення.

За даними розвідки, протягом доби трьох окупантів знищено та трьох поранено.

Від початку 5 жовтня бойовики чотири рази обстріляли українські позиції з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї у районі населених пунктів Кримське, Оріхове, Вільний, Водяне та Гнутове. Важке озброєння при цьому не застосовувалося. Один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

Як повідомляв УНІАН, спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер в інтерв'ю УНІАН заявив, що Російська Федерація хоче зберегти існування "народних республік" на Донбасі для прикриття своєї безпосередньої участі у збройному конфлікті на території України.