Бойовики ОРДО не пустили на "вибори" свого "народного губернатора"

Сам "народний губернатор" заявив, що рішення про недопущення його до "виборів" було ухвалено давно і йому було про це відомо.

До участі у незаконних виборах терористичної організації "ДНР" допустили п'ять "кандидатів", відмовивши у реєстрації лідеру "Народного ополчення Донбасу", так званому "народному губернатору Донеччини" Павлу Губарєву.

Так званий центрвиборчком при угрупованню «ДНР» відмовив Павлу Губарєву в «реєстрації» кандидатом на «виборах» голови «ДНР». Про це повідомив "депутат ДНР» Владислав Бердичівський, пишуть "Новини Донбасу".

«Павло Губарєв – відмова, брак достовірних підписів, неповні дані по міндоху», – написав він у своєму у своєму Telegram-каналі.

Сам Губарєв заявив, що рішення про недопущення його до "виборів" було ухвалено давно і йому було про це відомо.

"Вважаю несправедливим проведення безальтернативних виборів і нав'язування єдиного кандидата", - заявив Губарєв, маючи на увазі під "єдиним кандидатом" Дениса Пушиліна, пише Lenta.ru.

За інформацією ЗМІ, кандидатуру Дениса Пушиліна підтримує помічник президента Росії Владислав Сурков. Губарєв також заявляв, що заручився підтримкою в Москві.

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Проросійські бойовики призначили "вибори" на окупованих територіях Донецької та Луганської областей на 11 листопада.

На думку екс-представника України в Тристоронній контактній групі в Мінську Леоніда Кучми, рішення про проведення "виборів" в "Л/ДНР" може поставити під загрозу Мінський процес.

Нагадаємо, Генпрокуратура погодила клопотання слідчих СБУ щодо початку процедури спеціального досудового розслідування (заочного засудження) Губарєва.

У 2017 р. Шевченківський райсуд м.Києва дозволив здійснити спеціальне досудове розслідування щодо ватажка "Народного ополчення Донбасу" та так званого "Народного губернатора Донеччини" Павла Губарєва.

Зокрема, прокуратурою встановлено, що громадянин України Губарєв, перебуваючи у Донецьку, впродовж лютого – березня 2014 року, "з метою повалення конституційного ладу та зміни меж території України вступив у злочинну змову з іншими особами, спільно з якими у ході масових заворушень здійснив захоплення приміщень органів держвлади та місцевого самоврядування, що супроводжувалось опором представникам правоохоронних органів".