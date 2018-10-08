На Буковині помер український офіцер - у нього залишилися дружина і п'ять доньок

В АТОшника залишилася дружина і п'ять доньок.

Український офіцер, старший лейтенант Олександр Фордук помер на Буковині.

Він служив у танковій роті, 14-й бригаді, повідомляє інформаційне агентство АСС.

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Як розповів селищний голова смт. Берегомет Сергій Боднарюк, Фордук - 1964 року народження. Коли почалися військові дії на Сході України, він був мобілізований. Упродовж 2015-2016 років боронив кордони України в зоні проведення АТО.

У чоловіка залишилася дружина, троє рідних доньок і дві - прийомні. Кажуть, останнім часом чоловік хворів. Прощання з Фордуком відбудеться у вівторок, 9 жовтня.

Як повідомляли ЗМІ, під Харковом у вбиральні потяга залізничники виявили мертвого військового.