Під Харковом у туалеті потяга виявили мертвого військового

За словами товаришів зі служби загиблого, вони разом їхали на місце дислокації в Луганську область.

Під Харковом у вбиральні потяга залізничники виявили мертвого військового.

Про це повідомляє NewsRoom, посилаючись на власні джерела в правоохоронних органах.

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Інцидент стався вчора, 7 жовтня, близько 10:35 на станції "Куп'янськ-Вузловий". За словами товаришів зі служби загиблого, старшина 59-ої Гайсинської мотопіхотної бригади повертався з відпустки на місце дислокації в Луганську область.

За даними силовиків, житель Хмельницької області 1970 року народження пішов у вбиральню, де йому стало зле. Через деякий час залізничники знайшли його мертвим.

Тіло загиблого передали в морг, правоохоронці повідомили про подію родичам військового. Наразі встановлюються всі обставини події.

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня у Броварах знайшли повішеним 22-річного офіцера.