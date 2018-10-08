"Каміння з неба": на Донбасі знищено позицію бойовиків "ДНР" (відео)
19:28, 08 жовтня 2018Війна
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З'явилося нове відео знищення передових позицій "ДНР".
УВАГА! На відео присутня ненормативна лексика!
Бійці ООС влаштували черговий розгром окупантам на Донбасі - влучним пострілом знищили їхню позицію.
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Український волонтер Юрій Мисягін на своїй сторінці в Facebook опублікував відео вогневого удару на одній з ділянок операції ОС у Донецькій області.
"На одній з передових ділянок операції ОС у Донецькій області через систематичні обстріли з боку противника на допомогу ЗСУ прийшла небесна канцелярія. Це саме те "хай хоч каміння з неба", - підписав ролик волонтер.
Як повідомляв волонтер Юрій Мисягін, ЗСУ зайняли нові позиції в зоні проведення ООС на Донбасі. Тепер понад 6 кв. км під їхнім контролем.
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