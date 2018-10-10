ІС: "спецназу" бойовиків "ЛНР" видали комплекти форми з нашивками СБУ

Дана форма, ймовірно, видана для проведення провокацій.

Спецпідрозділ («спецназ») «МДБ ЛНР» отримав нове обмундирування, озброєння, комплекти форми.

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Як повідомляє група «Інформаційний спротив», звертає увагу той факт, що частина комплектів отриманої форми - з нашивками СБУ (ймовірно, для проведення провокацій).

«Варто також відзначити, що останнім часом, у зв'язку з нестачею кадрів, у спецпідрозділ «МДБ ЛНР» для проходження служби кандидати набираються без попереднього серйозного вивчення морально-психологічних якостей і належного медичного огляду», – йдеться в повідомленні.