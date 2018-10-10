Журналісти показали, як у зоні ООС охороняють склади з боєприпасами (відео)

Військові кажуть, що за польові склади на Сході України не варто перейматися.

Журналістам вдалося побачити, як охороняють склади з боєприпасами на Сході України.

Це об'єкти секретні, наразі охорона там посилена, проте знімальній групі ТСН вдалося побачити, як саме готуються боротися з вогнем військові.

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"Дві огорожі з колючого дроту, між якими постійно пересуваються чатові", - показують журналісти.

Земля поблизу складів перекопана, щоб вартовий зміг побачити свіжі сліди, якщо раптом захоче підійти диверсант. Територія перед складами теж очищена від трави, щоб не "пройшов" вогонь з поля.

Усі боєприпаси тут закопані в землю, від зайвих очей тут оберігають насипи. Обвалування теж слугує елементом захисту.

Крім того, пожежна бригада тут весь час напоготові. Додаткові резервуари з водою закопані на території складів. Боєприпаси накриті дахами та ще й у спеціалізованих ящиках, які теж мають зупинити вогонь.

Як повідомляв УНІАН, вночі 9 жовтня на території 6-го арсеналу Міноборони поблизу смт Дружба в Ічнянському районі Чернігівської області сталися вибухи, що спричинили пожежу.