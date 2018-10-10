Через вибухи боєприпасів на Чернігівщині найбільше постраждала Августівка, чимало будинків знищено – поліція

До найвіддаленіших від зони ураження населених пунктів поступово повертаються місцеві жителі.

У Чернігівській області через вибухи боєприпасів на території 6-го арсеналу Міністерства оборони найбільше постраждало с. Августівка Ічнянського району.

Як повідомляє прес-служба Національної поліції України, про це заявив тимчасово виконуючий обов’язки голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін.

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«Саме Августівка постраждала ледь не найбільше. Є багато пошкоджених та знищених будинків. Загалом – це дачні домоволодіння. Населення звідти вчасно евакуювали, тому жертв вдалося уникнути», - зазначив він.

За його словами, станом на 15.30 10 жовтня до поліції надійшло 70 звернень від місцевих жителів. В основному вони стосуються пошкоджених будівель. Інформації про постраждалих до поліції не надходило.

Також Аброськін зазначив, що у зоні НП наразі несуть службу спецпризначенці поліції Києва, Київської, Сумської та Полтавської областей.

Окрім того, він додав, що криміногенна ситуація на місці перебуває під повним контролем поліції. За інформацією Аброськіна, правопорушень не зареєстровано. Інформація про випадки мародерства надходила, проте не підтвердилася.

Т.в.о. голови Нацполіції повідомив, що місцеві жителі поступово повертаються додому до найбільш віддалених до зони ураження населених пунктів. Проте найближчі пункти наразі ще знаходяться у зоні ризику.

«Зараз проводяться заходи із розмінування найбільш уражених населених пунктів. Тому у зв’язку із небезпекою пересування цими населеними пунктами обмежено. Працівники всіх служб, задіяних на місці, роблять максимум для того, аби цей процес був максимально швидким», – наголосив Аброськін.

Як повідомляв УНІАН, вночі 9 жовтня на території 6-го арсеналу Міноборони поблизу смт Дружба в Ічнянському районі Чернігівської області сталися вибухи, що спричинили пожежу.

Внаслідок цього з прилеглих територій евакуйовано понад 12,5 тисяч осіб. Закрито повітряний простір в радіусі 30 км, призупинено рух залізничного та автомобільного транспорту. Для запобігання надзвичайних ситуацій від газопостачання відключено м. Ічня та 11 населених пунктів Ічнянського району.

Працює оперативний штаб ДСНС, поліції та Нацгвардії. СБУ відпрацьовує версію про можливе вчинення диверсії на арсеналі.

На момент вибуху на арсеналі під Ічнею зберігалося 69,5 тис. тонн боєприпасів.

До гасіння пожежі через вибухи боєприпасів залучені літаки та пожежні танки.

Кабінет міністрів України виділив із резервного фонду 100 млн грн на відновлення населених пунктів, які постраждали від вибухів на складах боєприпасів в Чернігівській області.