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На Донбасі двоє українських бійців загинули, підірвавшись на вибуховому пристрої

19:26, 10 жовтня 2018
Війна
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Сьогодні на Донбасі загинуло двоє українських захисників \ фото УНИАН

Під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку двоє військовослужбовців Об'єднаних сил загинули внаслідок спрацювання ворожого вибухового пристрою.

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Як повідомляється на сторінці ООС у Facebook, ще один військовослужбовець зазнав поранень на позиції в районі Бахмутської траси.

Загалом, упродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години, російські окупаційні війська 10 разів порушили режим припинення вогню, при цьому двічі застосовували озброєння, заборонене Мінськими угодами.

«Вдень ворог відкривав прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил в районі населених пунктів Кримське, Золоте, Травневе, Красногорівка, Старогнатівка, Гнутове та Лебединське», - йдеться в повідомленні.

Крім того, опорні пункти українських військ поблизу Травневого були обстріляні з мінометів 120-го калібру, а позиції біля Гнутового – з мінометів калібру 82 мм.

По захисниках Кримського та Травневого окупанти вели вогонь з озброєння бойових машин піхоти, а по позиціях Об'єднаних сил в районі населених пунктів Золоте та Гнутове – з протитанкових ракетних комплексів. Також по оборонцях Гнутового вівся снайперський вогонь.

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Теги: #Донбас#загинули бійці