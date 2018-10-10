На Донбасі двоє українських бійців загинули, підірвавшись на вибуховому пристрої

Упродовж поточної доби російські окупаційні війська десять разів порушили режим припинення вогню, при цьому двічі застосовували озброєння, заборонене Мінськими угодами.

Під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку двоє військовослужбовців Об'єднаних сил загинули внаслідок спрацювання ворожого вибухового пристрою.

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Як повідомляється на сторінці ООС у Facebook, ще один військовослужбовець зазнав поранень на позиції в районі Бахмутської траси.

Загалом, упродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години, російські окупаційні війська 10 разів порушили режим припинення вогню, при цьому двічі застосовували озброєння, заборонене Мінськими угодами.

«Вдень ворог відкривав прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил в районі населених пунктів Кримське, Золоте, Травневе, Красногорівка, Старогнатівка, Гнутове та Лебединське», - йдеться в повідомленні.

Крім того, опорні пункти українських військ поблизу Травневого були обстріляні з мінометів 120-го калібру, а позиції біля Гнутового – з мінометів калібру 82 мм.

По захисниках Кримського та Травневого окупанти вели вогонь з озброєння бойових машин піхоти, а по позиціях Об'єднаних сил в районі населених пунктів Золоте та Гнутове – з протитанкових ракетних комплексів. Також по оборонцях Гнутового вівся снайперський вогонь.