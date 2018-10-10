ЗСУ звільнили село біля Волновахи і знайшли там нові докази військової присутності РФ (фото, відео)

Майже вся територія, де була проведена спецоперація, замінована мінами російського виробництва.

Об’єднані сили провели зачистку населеного пункту поблизу Волновахи.

Як повідомляє фонд «Повернись живим», в ході спецоперації українські військові просунулися на 1 200 метрів вперед. Село, в якому до війни жили 80 осіб і де була проведена зачистка, знаходиться у так званій «сірій зоні».

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Попри Мінські домовленості, бойовики використовували населений пункт, аби обстрілювати позиції захисників України. Місцеві мешканці покинули село декілька років тому: терористи тримали місцеве населення у страху, а потім розграбували зруйновані будинки.

Зазначається, що майже вся територія, де була проведена спецоперація, замінована мінами російського виробництва. Зокрема, ПМН-2 – забороненими Женевською конвенцією протипіхотними мінами. Судячи з характеру «розставляння мін», їх закладали професійні військові.

«Захисники Україні також знайшли у «сірій зоні» російські сухпайки, де були вказані міста виготовлення – наприклад, Перм та Москва, а також залишки боєприпасів Збройних сил РФ із затертими маркуваннями», – повідомили у фонді.