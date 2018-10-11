На Донбасі вчора ліквідували шістьох окупантів

За даними розвідки, протягом доби 6 окупантів знищено та 10 поранено.

Упродовж минулої доби, 10 жовтня, російські окупанти 28 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому бойовики 12 разів застосовували озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

Як повідомляє прес-центр штабу ООС у Facebook, окупанти вели прицільний вогонь з мінометів калібру 120 та 82 мм, протитанкових ракетних комплексів, озброєння бойових машин піхоти, зенітної установки ЗУ-23-2, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Також прицільний вогонь вів ворожий снайпер.

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Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районі населених пунктів Кримське, Новотошківське, Золоте, Степне, Троїцьке, Новолуганське, Травневе, Зайцеве, Авдіївка, Красногорівка, Мар'їнка, Новомихайлівка, Старогнатівка, Павлопіль, Гнутове, Лебединське та Широкине.

«Позиції Об'єднаних сил у районі Кримського, Новотошківського, Травневого, Новолуганського та Красногорівки окупанти обстрілювали з мінометів калібру 120 мм. Вогневого впливу з мінометів 82-го калібру зазнали опорні пункти наших військ поблизу Кримського, Новотошківського, Новолуганського, Авдіївки, Красногорівки, Гнутового та Лебединського. Захисники Золотого та Гнутового були обстріляні протитанковими ракетами, а оборонці Кримського та Травневого – з озброєння бойових машин піхоти. Крім того, по позиціях підрозділу Об'єднаних сил поблизу Новотошківського вівся вогонь із зенітної установки ЗУ-23-2. Опорний пункт у районі Гнутового обстрілював ворожий снайпер», – йдеться в повідомленні.

Двоє військовослужбовців отримали смертельні поранення внаслідок підриву на мінно-вибуховому пристрої.

За даними розвідки, протягом доби 6 окупантів знищено та 10 поранено.

Від початку доби бойовики тричі обстріляли позиції Об'єднаних сил на Маріупольському напрямку в районі населених пунктів Гнутове та Широкине з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Важке озброєння не застосовувалося. Втрат серед наших захисників немає.