На Донбасі вчора ліквідували шістьох окупантів

07:49, 11 жовтня 2018
Війна
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REUTERS

Упродовж минулої доби, 10 жовтня, російські окупанти 28 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому бойовики 12 разів застосовували озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

Як повідомляє прес-центр штабу ООС у Facebook, окупанти вели прицільний вогонь з мінометів калібру 120 та 82 мм, протитанкових ракетних комплексів, озброєння бойових машин піхоти, зенітної установки ЗУ-23-2, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Також прицільний вогонь вів ворожий снайпер.

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Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районі населених пунктів Кримське, Новотошківське, Золоте, Степне, Троїцьке, Новолуганське, Травневе, Зайцеве, Авдіївка, Красногорівка, Мар'їнка, Новомихайлівка, Старогнатівка, Павлопіль, Гнутове, Лебединське та Широкине.

«Позиції Об'єднаних сил у районі Кримського, Новотошківського, Травневого, Новолуганського та Красногорівки окупанти обстрілювали з мінометів калібру 120 мм. Вогневого впливу з мінометів 82-го калібру зазнали опорні пункти наших військ поблизу Кримського, Новотошківського, Новолуганського, Авдіївки, Красногорівки, Гнутового та Лебединського. Захисники Золотого та Гнутового були обстріляні протитанковими ракетами, а оборонці Кримського та Травневого – з озброєння бойових машин піхоти. Крім того, по позиціях підрозділу Об'єднаних сил поблизу Новотошківського вівся вогонь із зенітної установки ЗУ-23-2. Опорний пункт у районі Гнутового обстрілював ворожий снайпер», – йдеться в повідомленні.

Двоє військовослужбовців отримали смертельні поранення внаслідок підриву на мінно-вибуховому пристрої.

За даними розвідки, протягом доби 6 окупантів знищено та 10 поранено.

Від початку доби бойовики тричі обстріляли позиції Об'єднаних сил на Маріупольському напрямку в районі населених пунктів Гнутове та Широкине з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Важке озброєння не застосовувалося. Втрат серед наших захисників немає.

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Теги: #Донбас#війна