В ІС розповіли про масове вживання бойовиками "ДНР" наркотиків: за "траву" вже навіть не карають
10:37, 10 жовтня 2018Війна
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"Кришують" схему поширення наркотиків представники керівництва "МВС ДНР".
REUTERS
Бойовики «ДНР» масово вживають наркотичні опіатні речовини.
Про це повідомляє група «Інформаційний спротив».
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«В 1-й і 7-й бригадах «1-го АК ДНР» ( «ОК «Донецьк») командування фіксує масове вживання особовим складом наркотичних опіатних речовин (при цьому вживання «трави» вже за проступок не вважається)», – йдеться в повідомленні.
Відзначається, що дилери привозять «товар» практично прямо під КПП частин. Особливою популярністю користується наркотик під назвою «Мікс».
«За даними командирів бригад, «кришують» схему поширення наркотиків представники керівництва МВС ДНР», – додали в ІС.
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