этот материал доступен на русском

В ІС розповіли про масове вживання бойовиками "ДНР" наркотиків: за "траву" вже навіть не карають

10:37, 10 жовтня 2018
Війна
812 0
REUTERS

Про це повідомляє група «Інформаційний спротив».

Читайте такожІС: "спецназу" бойовиків "ЛНР" видали комплект форми з нашивками СБУ

«В 1-й і 7-й бригадах «1-го АК ДНР» ( «ОК «Донецьк») командування фіксує масове вживання особовим складом наркотичних опіатних речовин (при цьому вживання «трави» вже за проступок не вважається)», – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що дилери привозять «товар» практично прямо під КПП частин. Особливою популярністю користується наркотик під назвою «Мікс».

«За даними командирів бригад, «кришують» схему поширення наркотиків представники керівництва МВС ДНР», – додали в ІС.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Донбас#ДНР