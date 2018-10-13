Доба на Донбасі: бойовики 26 разів обстріляли українські позиції, поранено бійця ООС

За даними розвідки, протягом доби двох окупантів знищено та двох поранено.

Упродовж минулої доби, 12 жовтня, бойовики російсько-окупаційних військ 26 разів відкривали вогонь по позиціях операції Об'єднаних сил. При цьому ворог 4 рази застосовував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

Як повідомили у прес-службі ООС, противник вів прицільний вогонь зі ствольної артилерії калібру 100 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Бойовики обстріляли українські позиції в районі населених пунктів Золоте-4, Новоолександрівка, Новозванівка, Троїцьке, Світлодарськ, Новолуганське, Красногорівка, Мар'їнка, Тарамчук, Новотроїцьке, Старогнатівка, Чермалик, Павлопіль, Гнутове, Водяне та Лебединське.

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"Опорні пункти наших військ у районі Новолуганського окупанти обстрілювали з мінометів 120-го калібру, артилерійських гармат калібру 100 мм та озброєння бойових машин піхоти. Вогневого впливу з мінометів 82-го калібру зазнали захисники Троїцького та Світлодарська", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав легке поранення.

За даними розвідки, протягом доби двох окупантів знищено та двох поранено.

Від початку доби російські окупанти двічі обстріляли позиції Об'єднаних сил на Маріупольському напрямку в районі населеного пункту Широкине з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Важке озброєння не застосовувалося. Втрат серед наших захисників немає.

Як повідомляв УНІАН, ЗСУ звільнили село біля Волновахи і знайшли там нові докази військової присутності РФ.