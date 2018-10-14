Бойовики обстріляли захисників Авдіївки боєприпасами з невідомою речовиною

Військові підозрюють, що ворог в черговий раз використовував заборонений вид зброї.

Захисників промзони біля Авдіївки обстріляли боєприпасами, які ще двоє діб після обстрілу горять і смердять. Бійці підозрюють, що ворог міг застосувати проти них заборонений фосфор або інше хімічне з'єднання.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

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Випаровуються осколки 120-х мін, якими накривали територію дві доби тому. "З десяток. Може, трохи більше", - стверджують очевидці. Хлопці не постраждали, але їх здивував жахливий сморід від розірваних боєприпасів. "Смердить. Як карбідом", - кажуть вони. Бійці відкопали осколки, але тільки залізо потрапляло на сонце – воно починало кипіти. "Та земля спалахувала при попаданні свіжого повітря на неї", - кажуть солдати.

Військові підозрюють, що це могли бути або заборонені конвенціями фосфорні боєприпаси або ж просто метал оброблений невідомим хімічним складом. "Ми не можемо зрозуміти, що це за речовина", - зізнаються вони. Поки що боєприпаси військовослужбовці просто розклали неподалік укріплень. Від підступного ворога бійці на всяк випадок зариваються як можна глибше. В цілому Донецька область чим ближче до лінії розмежування, то більше схожа на великий мурашник, де люди пересуваються по земляних переходах.

Як повідомляв УНІАН, на Донбасі бойовики з гранатометів і мінометів обстріляли позиції ВСУ.