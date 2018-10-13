На Донбасі бойовики з гранатометів і мінометів обстріляли позиції ВСУ

Зокрема, окупанти вели прицільний вогонь з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Сьогодні, 13 жовтня, з 7 до 18 години бойовики російсько-окупаційних бандформувань 11 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

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Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу операції Об'єднаних сил.

Зокрема, окупанти вели прицільний вогонь з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Бойовики здійснювали обстріли позицій ЗСУ в районі населених пунктів Кримське, Вільний, Катеринівка, Троїцьке, Чермалик, Гнутове, Водяне та Лебединське.

Так, із мінометів калібру 82 мм бойовики обстріляли позиції українських військових Вільного, Троїцького та Лебединського.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.