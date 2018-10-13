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На Донбасі бойовики з гранатометів і мінометів обстріляли позиції ВСУ

19:37, 13 жовтня 2018
Війна
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Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає \ УНІАН

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Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу операції Об'єднаних сил.

Зокрема, окупанти вели прицільний вогонь з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Бойовики здійснювали обстріли позицій ЗСУ в районі населених пунктів Кримське, Вільний, Катеринівка, Троїцьке, Чермалик, Гнутове, Водяне та Лебединське.

Так, із мінометів калібру 82 мм бойовики обстріляли позиції українських військових Вільного, Троїцького та Лебединського.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

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Теги: #Донбас#обстріли