Доба на Донбасі: окупанти били по українських позиціях із заборонених «Мінськом» мінометів

Один український військовослужбовець дістав поранення.

Протягом минулої доби, 13 жовтня, російсько-окупаційні війська на сході України 26 разів відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил. Під час обстрілів 10 разів було застосовано озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

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Як повідомляється у ранковому зведенні штабу ООС, ворог здійснював обстріли українських позицій в районі населених пунктів Кримське, Вільний, Катеринівка, Степне, Троїцьке, Світлодарськ, Новолуганське, Красногорівка, Чермалик, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине.

Окупанти вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Позиції ОС в районі населених пунктів Новолуганське та Лебединське противник обстрілював з мінометів 120-го калібру, а по опорних пунктах біля Вільного, Троїцького, Світлодарська та Лебединського вів вогонь з мінометів калібру 82 мм.

Також вчора надвечір окупанти цинічно обстріляли з мінометів калібру 120 та 82 мм населені пункти Чермалик та Широкине на Маріупольському напрямку. Обстріли здійснювалися з території окупованих населених пунктів Верхньошироківське та Саханка. Наслідки та масштаби руйнувань наразі оцінюються українською стороною СЦКК та спостерігачами ОБСЄ.

Втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає. В той же час, за даними розвідки, минулої доби поранено чотирьох бойовиків російсько-окупаційних військ.

Від початку поточної доби противник з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї тричі обстріляв позиції ОС поблизу населених пунктів Кримське, Гнутове та Широкине. Важке озброєння не застосовувалося.

Один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

Раніше повідомлялось, що захисників промзони біля Авдіївки обстріляли боєприпасами, які ще двоє діб після обстрілу горять і смердять. Бійці підозрюють, що ворог міг застосувати проти них заборонений фосфор або інше хімічне з'єднання.