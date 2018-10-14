Біля кордону з РФ на окупованому Донбасі зафіксували нові колони військових вантажівок

Це лише один із багатьох зафіксованих фактів, що підтверджують безперервний рух озброєння в обидва боки контрольованої окупантами ділянки кордону

Безпілотники спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) зафіксували чергові колони військових вантажівок збройних формувань Російської Федерації поблизу неконтрольованої ділянки кордону з РФ з українського боку.

Про це повідомляється на офіційній сторінці штабу Операції об'єднаних сил у Facebook.

Читайте такожРосія замість відведення озброєння та бойовиків чинить на Донбасі протилежне - Волкер

Зокрема, за даними звіту ОБСЄ від 13 жовтня, який отримала українська сторона Спільного центру контролю та координації (СЦКК), на тимчасово окупованій території Донецької області в районі Манича поблизу кордону з Російською Федерацією було знову зафіксовано колони військових вантажівок бойовиків, одна з яких у складі семи КамАЗів, чотирьох «Уралів», а також МТ-ЛБ на тралі, а інша – у складі двох КамАЗів та двох «Уралів».

«Це лише один із багатьох зафіксованих міжнародними спостерігачами фактів, що підтверджують як безперервний рух озброєння в обидва боки контрольованої окупантами ділянки російсько-українського кордону» , - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, продовжуються систематичні перешкоди з боку збройних формувань РФ щодо діяльності міжнародних спостерігачів. Відповідно до звіту спільної моніторингової місії ОБСЄ, бойовики заборонили представникам Місії проїхати для проведення моніторингу в Сєдове, Новоазовськ та Вознесенівку.

Крім того, у Бойківському персонал місцевої лікарні відмовився надавати представникам СММ ОБСЄ інформацію про постраждале цивільне населення без дозволу збройних формувань РФ. Аналогічну відмову міжнародні спостерігачі отримали від керівництва школи у Чорнухіному. Це є очевидним показником того, наскільки заляканим є населення тимчасово окупованих територій.

Раніше на окупованій території Донецької області, недалеко від кордону з Росією, СММ ОБСЄ помітила колону вантажівок, одна з яких перевозила зенітну установку.