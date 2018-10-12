На окупованому Донбасі поблизу кордону з Росією помітили зенітну установку (фото)

Одна з вантажівок перевозила зенітну установку.

На окупованій території Донецької області, недалеко від кордону з Росією, СММ ОБСЄ помітила колону вантажівок, одна з них перевозила зенітну установку.

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"У непідконтрольному уряду районі Донецької області недалеко від кордону з Російською Федерацією БПЛА СММ дальнього радіусу дії знову виявив колону вантажівок, які посеред ночі їхали по ґрунтовій дорозі, де відсутні прикордонно-пропускні пункти. Одна з вантажівок перевозила зенітну установку", - йдеться в повідомленні Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Facebook.

Місія раніше вже фіксувала колони вантажівок з критими вантажними відсіками, які заїжджали в Україну і виїжджали з неї в цьому районі.

Раніше спостерігачі СММ ОБСЄ заявляють, що помітили три зенітно-ракетного комплекси контрольованих Росією бойовиків на окупованій частині Донбасу.