Доба на Донбасі: окупанти били з мінометів та задіяли снайперів, двоє військових загинули

За даними розвідки, протягом доби трьох бойовиків знищено та ще двох поранено.

Протягом минулої доби, 16 жовтня, російсько-окупаційні війська 19 разів відкривали вогонь по позиціях Об'єднаних сил на сході України. В ході бойових дій двоє українських військовослужбовців загинули, один отримав поранення.

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Як повідомляється у ранковому зведенні штабу ООС, ворог тричі застосовував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

Зокрема, противник вів прицільний вогонь з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Активізувалася робота ворожих снайперів.

Окупанти здійснювали обстріли позицій ОС в районі населених пунктів Станиця Луганська, Новозванівка, Луганське, Піски, Мар'їнка, Березове, Чермалик, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине.

На опорні пункти ЗСУ поблизу Луганського противник здійснював вогневий вплив з мінометів калібру 120 та 82 мм, а також озброєння БМП. Позиції ОС в районі Водяного окупанти обстрілювали з мінометів 82-го калібру. У Мар'їнці та Березовому по українських військових вели вогонь снайпери.

За даними розвідки, протягом доби трьох окупантів знищено та ще двох поранено.

Від початку поточної доби ворог двічі обстріляв позиції ОС на Маріупольському напрямку в районі населених пунктів Гнутове та Лебединське з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Важке озброєння не застосовувалося. Втрат серед українських військових немає.

Напередодні повідомлялось про загострення на Донбасі. Ворог здійснив 37 обстрілів, загинув один військовий, ще трьох поранено.