Загострення на Донбасі: 37 ворожих обстрілів, загинув військовий, ще трьох поранено

Ситуація в районі проведення операції загострилася, проте залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами.

Упродовж минулої доби, 15 жовтня, окупанти 37 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ.

Про це повідомляє штаб ООС в Facebook. Під час обстрілів 9 разів було застосовано озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

"Так, протягом минулої доби ворог здійснював обстріли наших позицій в районі населених пунктів Кримське, Катеринівка, Степне, Троїцьке, Луганське, Світлодарськ, Новолуганське, Південне, Авдіївка, Піски, Невельське, Мар'їнка, Березове, Степне, Старогнатівка, Чермалик, Павлопіль, Гнутове, Талаківка, Водяне, Лебединське та Широкине", - йдеться у повідомленні.

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Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Позиції Об'єднаних сил в районі населених пунктів Троїцьке, Новолуганське та Талаківка противник обстрілював із мінометів 120-го калібру, а по опорних пунктах біля Троїцького, Луганського, Світлодарська та Гнутового застосовував міномети калібру 82 мм. На захисників Троїцького та Водяного ворог здійснював вогневий вплив із озброєння бойових машин піхоти, а в Авдіївці відбулось бойове зіткнення.

"В ході бойових дій один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, троє отримали поранення. За даними розвідки, двох бойовиків російсько-окупаційних військ минулої доби знищено та шістьох поранено", - додали у відомстві.

Від початку поточної доби бойовики із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї тричі обстріляли позиції Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новозванівка, Піски та Павлопіль.