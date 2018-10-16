этот материал доступен на русском

Загострення на Донбасі: 37 ворожих обстрілів, загинув військовий, ще трьох поранено

07:39, 16 жовтня 2018
Війна
3828 0
Під час обстрілів 9 разів було застосовано озброєння, заборонене Мінськими домовленостями / ЗСУ

Упродовж минулої доби, 15 жовтня, окупанти 37 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ.

Про це повідомляє штаб ООС в Facebook. Під час обстрілів 9 разів було застосовано озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

"Так, протягом минулої доби ворог здійснював обстріли наших позицій в районі населених пунктів Кримське, Катеринівка, Степне, Троїцьке, Луганське, Світлодарськ, Новолуганське, Південне, Авдіївка, Піски, Невельське, Мар'їнка, Березове, Степне, Старогнатівка, Чермалик, Павлопіль, Гнутове, Талаківка, Водяне, Лебединське та Широкине", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожБій під Авдіївкою: волонтери показали трофей української піхоти (фото)

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Позиції Об'єднаних сил в районі населених пунктів Троїцьке, Новолуганське та Талаківка противник обстрілював із мінометів 120-го калібру, а по опорних пунктах біля Троїцького, Луганського, Світлодарська та Гнутового застосовував міномети калібру 82 мм. На захисників Троїцького та Водяного ворог здійснював вогневий вплив із озброєння бойових машин піхоти, а в Авдіївці відбулось бойове зіткнення.

"В ході бойових дій один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, троє отримали поранення. За даними розвідки, двох бойовиків російсько-окупаційних військ минулої доби знищено та шістьох поранено", - додали у відомстві.

Від початку поточної доби бойовики із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї тричі обстріляли позиції Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новозванівка, Піски та Павлопіль. 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #АТО#Донбас#війна