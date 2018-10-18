Бойовики стягнули в район Луганська "Гради" і гаубиці

Важке озброєння зафіксоване неподалік Хрустального та Мирного.

Спостерігачі Спеціальної місії ОБСЄ заявляють, що зафіксували реактивні системи залпового вогню «Град» та самохідні гаубиці на окупованому Росією Донбасі.

Про це йдеться у звіті місії за період з 19:30 16 жовтня до 19:30 17 жовтня, опублікованому сьогодні на сайті ОБСЄ.

«У непідконтрольному урядові районі спостерігачі бачили 10 нерухомих реактивних систем залпового вогню (РСЗВ; БМ-21 «Град», 122 мм) поблизу населеного пункту Хрустальний (колишній Красний Луч, 56 км на південний захід від Луганська), розміщених там із порушенням ліній відведення», - сказано у звіті.

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«17 жовтня, за відповідними лініями відведення, але за межами виділених місць зберігання озброєння в непідконтрольному урядові районі члени патруля СММ зафіксували 8 самохідних гаубиць (2С1), що стояли у бойовому положенні на полігоні поблизу населеного пункту Мирне (28 км на південний захід від Луганська)», - заявили спостерігачі.

«Спостерігачі ще раз відвідали постійне місце зберігання (відведеного) важкого озброєння у непідконтрольному урядові районі Луганської області та відзначили, що там і далі бракує 4 реактивних систем залпового вогню (БМ-21), 3 самохідних гаубиць (2С1) і 6 буксируваних гаубиць (п'яти Д-30 та однієї 2А65 «Мста-Б», 152 мм)», - зазначається у звіті.

Як повідомляв УНІАН, ОБСЄ зафіксувала на окупованому Донбасі скупчення танків, мінометів і гаубиць.