ОБСЄ зафіксувала на окупованому Донбасі скупчення танків, мінометів і гаубиць

Спостерігачі продовжують помічати зосередження озброєння бойовиків на окупованому Донбасі.

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляють, що зафіксували неподалік Мирного на окупованій частині Луганської області танки, міномети, гаубиці та інші види озброєння.

Про це йдеться в звіті місії за період з 19:30 14 жовтня до 19:30 15 жовтня, опублікованому на сайті ОБСЄ.

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"14 жовтня за відповідними лініями відведення, але за межами виділених місць зберігання озброєння в непідконтрольних урядові районах, безпілотний літальний міні-апарат СММ зафіксував 21 танк (одинадцять Т-64 і десять Т-72), 12 мінометів (2Б11 «Сани», 120 мм), 9 самохідних гаубиць (2С1 «Гвоздика», 122 мм), 12 буксируваних гаубиць (Д-30 «Жаба», 122 мм), 6 протитанкових гармат (МТ-12 «Рапіра», 100 мм) і 1 зенітний ракетний комплекс (9К35) - усі на відомому місії полігоні неподалік від населеного пункту Мирне (28 км на південний захід від Луганська)", - йдеться в звіті.

"15 жовтня спостерігачі бачили 1 танк (Т-64) на відомому СММ полігоні поблизу населеного пункту Круглик (31 км на південний захід від Луганська) і 9 буксируваних гаубиць (2А65 «Мста-Б», 152 мм) у населеному пункті Червона Поляна (39 км на південний захід від Луганська)", - заявили спостерігачі.

Як повідомляв УНІАН, окупанти посилюють заходи з примусу населення брати участь у незаконних виборах на Донбасі.