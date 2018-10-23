Сьогодні в ході бойових дій на Донбасі загинув український військовий

Упродовж поточної доби бойовики 4 рази порушили режим припинення вогню.

Сьогодні в ході бойових дій в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі загинув один український військовослужбовець.

Як йдеться в повідомленні прес-центру Об'єднаних сил на сторінці у Facebook, упродовж поточної доби ворог 4 рази порушив режим припинення вогню.

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"Противник вів прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу Станиці Луганської, Мар'їнки, Старогнатівки та Гнутового", - йдеться в повідомленні.

У всіх випадках ведення вогню противником українські бійці вживали адекватних заходів.

У прес-центрі наголосили, що ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Нагадаємо, бригада аварійно-відновлювальних робіт Часовоярського РПУ сьогодні, 23 жовтня, потрапила на вибуховий пристрій.