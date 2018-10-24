Бойовики вдарили по ЗСУ із забороненої зброї: один військовий загинув

В ході бойових дій один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, поранених немає.

Упродовж минулої доби, 23 жовтня, бойовики зменшили кількість обстрілів, але знову застосували озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

Як повідомляє прес-центр штабу ООС у Facebook, російські окупанти 9 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ, використовуючи для цього міномети калібру 82 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

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Російсько-окупаційні війська здійснювали прицільні обстріли позицій Об’єднаних сил в районах населених пунктів Станиця Луганська, Авдіївка, Мар’їнка, Старогнатівка, Павлопіль, Водяне та Гнутове. Командири підрозділів Об'єднаних сил вживали рішучих дій щодо придушення ворожого вогню.

«На опорні пункти наших військ поблизу Авдіївки противник здійснював вогневий вплив з мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Позиції Об'єднаних сил в районі Павлополя, а також Водяного, окупанти обстрілювали з автоматичних та ручних гранатометів і стрілецької зброї», – йдеться в повідомленні.

В ході бойових дій один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, поранених немає. За даними розвідки, протягом доби одного окупанта було знищено, а ще чотирьох - поранено.

Від початку доби бойовики обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донецькому напрямку, в районі населеного пункту Тарамчук з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Втрат серед військовослужбовців об’єднаних сил не допущено.

«Незважаючи на постійний вогневий вплив з боку противника, підрозділи, що обороняються, продовжують укріплювати займані позиції, вживають заходів щодо покращення свого тактичного положення та дають адекватну відповідь ворогу», – додали у штабі.