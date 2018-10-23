Бойовики майже три години поспіль гатили по опорному пункту ЗСУ біля Щастя

За даними розвідки, протягом доби трьох окупантів знищено та двох поранено.

Упродовж минулої доби, 22 жовтня, російські окупанти, без застосування забороненого Мінськими домовленостями озброєння, 12 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ.

Як повідомляє прес-центр штабу ООС у Facebook, бойовики вели прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Майже у половині випадків українські війська відповідали адекватним вогнем.

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«Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районах населених пунктів Щастя, Кримське, Золоте, Піски, Мар’їнка, Тарамчук, Березове, Новотроїцьке, Чермалик та Лебединське. Опорний пункт наших військ неподалік Щастя зазнав вогневого впливу з автоматичних та станкових гранатометів протягом майже трьох годин. А найчастіше ворог турбував наших воїнів обстрілами поблизу Мар’їнки та Лебединського», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає. При цьому, за даними розвідки, протягом доби трьох окупантів знищено та двох поранено.

Цієї доби, 23 жовтня, російсько-окупаційні війська вогонь по позиціях ЗСУ поки що не відкривали.