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Бойовики майже три години поспіль гатили по опорному пункту ЗСУ біля Щастя

07:27, 23 жовтня 2018
Війна
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REUTERS

Упродовж минулої доби, 22 жовтня, російські окупанти, без застосування забороненого Мінськими домовленостями озброєння, 12 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ.

Як повідомляє прес-центр штабу ООС у Facebook, бойовики вели прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Майже у половині випадків українські війська відповідали адекватним вогнем.

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«Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районах населених пунктів Щастя, Кримське, Золоте, Піски, Мар’їнка, Тарамчук, Березове, Новотроїцьке, Чермалик та Лебединське. Опорний пункт наших військ неподалік Щастя зазнав вогневого впливу з автоматичних та станкових гранатометів протягом майже трьох годин. А найчастіше ворог турбував наших воїнів обстрілами поблизу Мар’їнки та Лебединського», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає. При цьому, за даними розвідки, протягом доби трьох окупантів знищено та двох поранено.

Цієї доби, 23 жовтня, російсько-окупаційні війська вогонь по позиціях ЗСУ поки що не відкривали.

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Теги: #бойовики#обстріли