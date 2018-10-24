У мережі показали ліквідованого на Донбасі бойовика "Демона" (фото)

Другому вбитому бойовику за два дні до смерті виповнилося 20 років.

У понеділок, 22 жовтня, на Донбасі був убитий бойовик Сметанін Дмитро на прізвисько "Демон".

Читайте такожЗСУ отримали бойові всюдиходи (фото)

Офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан опублікував його фото на сторінці в Facebook.

"Обставини вимагають уточненн", - написав він.

Також він розповів про смерть ще одного терориста. Так, на Донбасі був убитий бойовик Микола Калініченко, якому за два дні до смерті виповнилося 20 років.

Як повідомляв УНІАН, раніше в мережі показали ліквідованого на Донбасі терориста "Харзу".