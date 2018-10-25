Окупанти на Донбасі готуються придушувати протести та масові заворушення

Російське окупаційне командування не виключає можливості загострення суспільно-політичної ситуації на окупованих територіях.

На військових полігонах тимчасово окупованого Донбасу підрозділи «МВС ЛНР/ДНР» відпрацьовують дії з придушення масових заворушень та протестних акцій.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, посилаючись на інформацію Головного управління розвідки МО.

За його словами, пов’язано це з тим, що російське окупаційне командування не виключає можливості загострення суспільно-політичної обстановки на тимчасово окупованій території у ході так званих «виборів», які заплановані на 11 листопада.

«Зокрема, 23-26 жовтня під керівництвом представників ФСБ РФ на полігонах російських окупаційних військ, під виглядом навчань з протидії українським диверсійним групам, проводяться позапланові тренування підрозділів т.зв. «МВС ЛНР/ДНР» з відпрацювання способів придушення масових заворушень та протестних акцій, у т.ч. із застосуванням снайперських груп, які прибули після підготовки з території Росії», - поінформував Гуцуляк.

Він також зазначив, що російські окупаційні адміністрації приховують результати моніторингу громадської думки. «Водночас замовчуються результати опитування населення тимчасово окупованих територій проведеного з 1 по 10 жовтня. Вони свідчать про зростання невдоволення політикою РФ та посилення негативного ставлення до ідеології т.зв. «русского мира». Крім того, за результатами опитування, більше ніж 75% громадян висловило бажання проживати у подальшому в Україні та менше 10% — на території т.зв. «ЛНР/ДНР», - сказав речник Міноборони.

Раніше повідомлялось, що у лавах бойовиків "ДНР" зростає невдоволення мізерною зарплатою.