У лавах бойовиків "ДНР" зростає невдоволення мізерною зарплатою – ІС

Зарплата бойовиків «внутрішніх військ МВС ДНР» становить 10,5 тисяч російських рублів.

Майбутня оптимізація грошових виплат учасникам «внутрішніх військ МВС ДНР» викликала в їхніх лавах хвилю обурення, про що вони активно пишуть у соціальних мережах.

Про це повідомляє група «Інформаційний спротив».

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За словами учасників незаконного збройного формування, розмір їхніх виплат відтепер складатиме 10,5 тисяч російських рублів, при цьому частка зарплати у розмірі 1 тисячі рублів їхні «командири» забирають в добровільно-примусовому порядку з метою формування «общака» підрозділів, призначення якого досконально ніхто не знає.

Як повідомляв УНІАН, за даними ІС, бойовики «ДНР» масово вживають наркотичні опіатні речовини. Відзначається, що дилери привозять «товар» практично прямо під КПП частин. Особливою популярністю користується наркотик під назвою «Мікс».