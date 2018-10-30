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"Сіра зона" скорочується: волонтер розповів про успіхи українських військових на Донбасі

13:16, 30 жовтня 2018
Війна
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Стало відомо про "незначні просування" ЗСУ / фото Міністерство оборони України

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Як він написав на своїй сторінці у Facebook, на деяких ділянках фронту на рівні "командир батальйону - командир бригади" успішно приймаються рішення про "незначні просування" вперед.

"За останній час десь просунулися на 200-300 метрів, десь на 500, а десь відійшло під контроль ЗСУ 1,5 кв. км території. А десь вирили підземні ходи на позиції, винесені вперед. Так, саме підземні ходи, що тягнуться на десятки метрів", - зазначив волонтер.

Раніше Юрій Мисягін повідомляв, що українські військові розгромили позицію окупантів на Донбасі, два бойовики були поранені.

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Теги: #Донбас#ЗСУ