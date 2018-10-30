"Сіра зона" скорочується: волонтер розповів про успіхи українських військових на Донбасі

На багатьох ділянках передової на Донбасі, за словами волонтера, "сіра зона" потихеньку скорочується.

Український волонтер Юрій Мисягін розповів, як зараз розвивається ситуація на передовій на Донбасі.

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Як він написав на своїй сторінці у Facebook, на деяких ділянках фронту на рівні "командир батальйону - командир бригади" успішно приймаються рішення про "незначні просування" вперед.

"За останній час десь просунулися на 200-300 метрів, десь на 500, а десь відійшло під контроль ЗСУ 1,5 кв. км території. А десь вирили підземні ходи на позиції, винесені вперед. Так, саме підземні ходи, що тягнуться на десятки метрів", - зазначив волонтер.

Раніше Юрій Мисягін повідомляв, що українські військові розгромили позицію окупантів на Донбасі, два бойовики були поранені.