"Сіра зона" скорочується: волонтер розповів про успіхи українських військових на Донбасі
13:16, 30 жовтня 2018Війна
1247 0
На багатьох ділянках передової на Донбасі, за словами волонтера, "сіра зона" потихеньку скорочується.
Стало відомо про "незначні просування" ЗСУ / фото Міністерство оборони України
Український волонтер Юрій Мисягін розповів, як зараз розвивається ситуація на передовій на Донбасі.
Читайте також"Каміння з неба": на Донбасі знищено позицію бойовиків "ДНР" (відео)
Як він написав на своїй сторінці у Facebook, на деяких ділянках фронту на рівні "командир батальйону - командир бригади" успішно приймаються рішення про "незначні просування" вперед.
"За останній час десь просунулися на 200-300 метрів, десь на 500, а десь відійшло під контроль ЗСУ 1,5 кв. км території. А десь вирили підземні ходи на позиції, винесені вперед. Так, саме підземні ходи, що тягнуться на десятки метрів", - зазначив волонтер.
Раніше Юрій Мисягін повідомляв, що українські військові розгромили позицію окупантів на Донбасі, два бойовики були поранені.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter