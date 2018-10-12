Українські військові розгромили позицію окупантів на Донбасі, двох бойовиків поранено - волонтер (відео)
15:24, 12 жовтня 2018Війна
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Волонтер розповів про черговий успіх українських військових на Донбасі.
Бійці ООС розгромили позицію окупантів на Донбасі
На одній з ділянок ОСС в Донецькій області окупантам дісталося з повітря "від небесної канцелярії".
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"Знищується все: техніка, жива сила, опорники і все, що "шахтарі і трактористи" знайшли в шахтах. Цього разу "небесна канцелярія" надіслала фугасик точно під двері. Осколки "зайшли в приміщення", - пише на своїй сторінці в Facebook волонтер Юрій Мисягін.
За його словами, двоє терористів поранені: в одного не працює обличчя і ноги, в іншого - шия і груди.
Раніше бійці ООС влаштували черговий розгром окупантам на Донбасі - влучним пострілом знищили їхню позицію.
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