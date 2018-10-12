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Українські військові розгромили позицію окупантів на Донбасі, двох бойовиків поранено - волонтер (відео)

15:24, 12 жовтня 2018
Війна
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"Знищується все: техніка, жива сила, опорники і все, що "шахтарі і трактористи" знайшли в шахтах. Цього разу "небесна канцелярія" надіслала фугасик точно під двері. Осколки "зайшли в приміщення", - пише на своїй сторінці в Facebook волонтер Юрій Мисягін.

За його словами, двоє терористів поранені: в одного не працює обличчя і ноги, в іншого - шия і груди.

Раніше бійці ООС влаштували черговий розгром окупантам на Донбасі - влучним пострілом знищили їхню позицію.

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Теги: #Донбас#бойовики#військові