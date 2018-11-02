Турчинов назвав мету масштабних навчань і стрільб ЗСУ біля Криму (фоторепортаж)

Відновлення системи протиповітряної оборони є однією з найбільш актуальних проблем сектору безпеки та оборони нашої держави та одним з важливих пріоритетів, що визначені РНБО.

Україна під час масштабних навчань і стрільб біля окупованого Криму відпрацьовує систему багатоешелованої протиповітряної оборони країни.

Про це секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов написав у Facebook.

За словами секретаря РНБО, метою комплексних навчань та випробувань з бойовими стрільбами ЗРК С-300 різних модифікацій, “Бук”, “Тор”, “Оса-АКМ” на полігоні ЗСУ “Ягорлик” є відпрацювання системи багатоешелованої протиповітряної оборони країни.

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Турчинов зауважив, що стрільби проводяться для визначення шляхів модернізації зенітно-ракетних комплексів, що стоять на озброєнні ЗСУ, і завдань на розробку нових засобів протиповітряної оборони.

"Відновлення системи протиповітряної оборони є однією з найбільш актуальних проблем сектору безпеки і оборони нашої держави та одним з важливих пріоритетів, визначених РНБО України, адже саме система ППО України до 2014 року зазнала найбільших втрат та свідомого послідовного руйнування", - підкреслив Турчинов.

Як повідомляв УНІАН, 1 листопада на державному випробувальному полігоні "Ягорлик" в Херсонській області почалися бойові стрільби, контрольні льотні випробування зенітних керованих ракет середньої і малої дальності, які триватимуть до 4 листопада.

Україна перекрила частину повітряного простору над північно-західної частини акваторії Чорного моря біля окупованого Криму у зв'язку з проведенням бойових стрільб з 1 по 4 листопада.