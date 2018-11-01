Україна закрила повітряний простір над частиною Чорного моря біля Криму

Повітряний простір закрили через бойові стрільби, які триватимуть з 1 по 4 листопада.

Україна перекрила частину повітряного простору над північно-західною частиною акваторії Чорного моря біля окупованого Криму через проведення бойових стрільб з 1 по 4 листопада.

Про це в коментарі УНІАН повідомив офіцер прес-центру командування Повітряними силами Збройних сил України Дмитро Струтинський.

"У рамках підготовки до бойових стрільб, які триватимуть з 1 по 4 листопада, уточнено розміри небезпечної зони виконання пусків у північно-західній частині акваторії Чорного моря, що повністю виключає будь-які загрози", - заявив офіцер.

За його словами, командування Повітряних сил врахувало усі ризики та здійснило усі заходи безпеки для забезпечення проведення практичної фази випробувань.

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"Уточнено зону обмеження використання повітряного простору на тимчасовій основі. Окрім того, визначений час та висоти забороненого використання повітряного простору, поінформовано Міністерство закордонних справ України та надані відповідні заявки та авіаційні сповіщення до "Украероцентру", - наголосив представник Повітряних сил ЗСУ.

Як повідомляв УНІАН, 1 листопада на державному випробувальному полігоні "Ягорлик" у Херсонській області розпочались бойові стрільби, контрольні льотні випробування зенітних керованих ракет середньої та малої дальності.