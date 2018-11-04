На Донбасі від ворожого обстрілу загинув український військовий, ще двоє дістали поранення

Ворог застосовував заборонене "Мінськом" озброєння.

З початку дня 4 листопада бойовики російсько-окупаційних бандформувань 14 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

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Як повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил, внаслідок обстрілу загинув один військовослужбовець, ще двоє дістали поранення.

Водночас, наголошується, що ворог 8 разів застосовував озброєння, заборонене мінськими домовленостями.

"Противник вів прицільний вогонь з мінометів різного калібру, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", - повідомили в штабі.

Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районі населених пунктів Кримське, Новотошківське, Золоте, Авдіївка, Піски, Павлопіль, Гнутове, Водяне та Лебединське.

"Поблизу Хутора Вільний окупанти вели вогонь із мінометів калібру 120 та 82 міліметри, озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Міномети 82-го калібру для вогневого впливу по позиціях Об'єднаних сил російські окупанти застосували ще біля п’яти населених пунктів", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що бойовики обстріляли контрольний пункт в'їзду-виїзду «Мар’їнка», що розташований на лінії розмежування в районі проведення операції Об’єднаних сил.