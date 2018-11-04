Під обстріл потрапив і контрольний пост прикордонників.

Бойовики обстріляли контрольний пункт в'їзду-виїзду «Мар’їнка», що розташований на лінії розмежування в районі проведення операції Об’єднаних сил.

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Про це повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби.

За даними ДПСУ, у суботу, о 18.25, ще до закінчення роботи КПВВ «Мар’їнка», з боку тимчасово окупованого населеного пункту Олександрівка, що неподалік Донецька, було відкрито прицільний вогонь з автоматів та кулеметів по позиціях підрозділів Об’єднаних сил.

Під обстріл потрапив і контрольний пост прикордонників, що розташований перед КПВВ «Мар’їнка».

У ДПСУ зазначили, що на час обстрілу в зоні ураження цивільних осіб не було, ніхто не постраждав. Військовослужбовці Держприкордонслужби та Збройних сил зі складу Об’єднаних сил забезпечили належний рівень безпеки.