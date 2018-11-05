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Загибель людей від мін на Донбасі є прямим результатом російської агресії - посольство США

16:48, 05 листопада 2018
Війна
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Ілюстрація / REUTERS

Про це повідомляється на сторінці Посольства США в Україні у соціальній мережі Facebook.

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«Міни та боєприпаси, що не розірвалися, на сході України травмують та руйнують життя громадян України. Україна зараз є однією з найбільш замінованих країн світу. Відсьогодні та впродовж наступних тижнів ми будемо висвітлювати історії деяких осіб, які постраждали від трагічної ситуації, що склалася», - йдеться у повідомленні.

«Ці травми та смерті є прямим результатом військових дій на Сході. Росія повинна припинити свою агресію. Розмінування, освіта з мінної небезпеки та допомога потерпілим повинні бути пріоритетними для всіх», - наголошують американські дипломати.

Вони нагадали, що 30 вересня в результаті вибуху наземної міни троє школярів віком 12, 13 та 14 років загинули, а 10-річний хлопець дістав поранення.

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Теги: #розмінування територіїї Донбасу#чоловік підірвався на міні