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На Луганщині ворог почав застосовувати сучасну російську лазерну зброю (відео)

18:56, 05 листопада 2018
Війна
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Ілюстрація REUTERS

Бойовики «ЛНР» почали застосовувати проти українських військових сучасну лазерну зброю російського виробництва, яка спалює прилади нічного бачення та травмує очі бійців.

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Про це йдеться у сюжеті ТСН. Українські військові кажуть, що на передовій у районі Станиці Луганської ворожий лазер працює постійно.

Крім того, в небі кружляють ворожі дрони, а на землі чатують снайперські групи. За словами вояків ЗСУ, війна тут тиха, але дуже небезпечна.

Раніше повідомлялось, шо підрозділ радіоелектронної боротьби подавив застосування безпілотного літального апарата поблизу одного з арсеналів Збройних сил України у забороненій зоні.

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Теги: #Донбас#ЛНР#війна