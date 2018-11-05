На Луганщині ворог почав застосовувати сучасну російську лазерну зброю (відео)

Крім того, в небі кружляють ворожі дрони, а на землі чатують снайперські групи.

Бойовики «ЛНР» почали застосовувати проти українських військових сучасну лазерну зброю російського виробництва, яка спалює прилади нічного бачення та травмує очі бійців.

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Про це йдеться у сюжеті ТСН. Українські військові кажуть, що на передовій у районі Станиці Луганської ворожий лазер працює постійно.

Крім того, в небі кружляють ворожі дрони, а на землі чатують снайперські групи. За словами вояків ЗСУ, війна тут тиха, але дуже небезпечна.

Раніше повідомлялось, шо підрозділ радіоелектронної боротьби подавив застосування безпілотного літального апарата поблизу одного з арсеналів Збройних сил України у забороненій зоні.