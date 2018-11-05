Військові виявили безпілотник поблизу одного з арсеналів ЗСУ

Охорону арсеналу посилено.

Підрозділ радіоелектронної боротьби подавив застосування безпілотного літального апарата поблизу одного з арсеналів Збройних сил України у забороненій зоні.

Про це повідомляє Управління зв’язків з громадськістю ЗСУ.

"4 листопада о 19.30 поблизу одного з арсеналів Збройних сил України в забороненій зоні радіолокаційними засобами виявлено неправомірне використання безпілотного літального апарата (БПЛА)", - йдеться у повідомленні на сайті Міністерства оборони України.

Підрозділом радіоелектронної боротьби було негайно подавлено радіоканали керування БПЛА, що унеможливило його подальше використання.

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Посилено чергову зміни охорони арсеналу, мобільні патрулі ретельно обстежили прилеглі до військової частини території.

Про факт неправомірного застосування БПЛА поблизу військової частини було невідкладно повідомлено підрозділи Служби безпеки України та Національної поліції України в районі їхньої відповідальності.

"Закликаємо громадян негайно повідомляти правоохоронним органам про підозрілих осіб поблизу військових об’єктів", - йдеться у повідомленні.