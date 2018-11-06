Найнебезпечніший бойовик "Ісламської держави" перебрався до "ДНР" - ЗМІ (фото)

Наразі бойовик Халімов, за інформацією ЗМІ, перебуває в "ДНР".

Спецслужби Таджикистану заявили, що Україна випустила одного з найбільш небезпечних бойовиків "Ісламської держави". 37-річний Муродалі Халімов, відомий як "Бос", два роки тому був затриманий за запитом Інтерполу в Києві після прильоту з Туреччини.

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"Нещодавно стало відомо, що влада України відпустила "Боса". Наразі Халімов, за нашою інформацією, перебуває на території самопроголошеної "Донецької народної республіки", - повідомило "Радіо Озоді" джерело в спецслужбах Таджикистану.

На батьківщині Муродалі Халімова звинувачують у тероризмі, найманстві, організації злочинної спільноти і членстві в забороненій релігійній течії "Салафія".

За словами джерела "Радіо Озоді", влада України не прокоментувала своє рішення про звільнення Халімова. "... Київ відмовився екстрадувати його в Таджикистан. Про те, що Халімов перебуває на території "ДНР", повідомив один із його знайомих, затриманий днями в Таджикистані", - сказало одне з джерел ЗМІ.

Як повідомлялося раніше, в тимчасово окупованому Донецьку бойовики чинять тиск на так званих бюджетників, пенсіонерів і студентів з метою забезпечити явку на псевдовиборах ватажка бойовиків терористичної організації "ДНР".