ЗМІ дізналися, що відбувається у Донецьку напередодні "виборів" (фото)

Джерела ЗМІ на окупованій території Донецької області прокоментували фейкові вибори ватажків бойовиків.

У тимчасово окупованому Донецьку бойовики чинять тиск на так званих бюджетників, пенсіонерів і студентів з метою забезпечити явку на псевдовиборах ватажка бойовиків терористичної організації "ДНР".

Про це розповіли LIGA.net місцеві жителі. "Лікарям сказали прийти на цей спектакль (псевдовибори, - Ред.) обов'язково 11 листопада. Роблять обходи по домівках і запитують пенсіонерів про явку. Студентам теж дали зрозуміти, що потрібна явка. Хто переможе - очевидно, що Пушилін (ватажок бойовиків, - Ред.)", - зазначив донеччанин Максим, ім'я якого змінено в цілях безпеки.

Інший співрозмовник додав, що вся "передвиборна кампанія" побудована на просуванні ідей "русского мира".

"Голосуйте за кандидатів з російським серцем – це один з месенджів. Тому все сумно", - уточнив він.

Нагадаємо, так звані вибори на підконтрольній терористам "ДНР" і "ЛНР" територіях Донбасу відбудуться 11 листопада.