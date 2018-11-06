З початку доби на Донбасі поранено одного військовослужбовця ЗСУ

У ході бойових дій на Донбасі сьогодні поранено одного військовослужбовця Збройних сил України.

Читайте такожНа Луганщині ворог почав застосовувати сучасну російську лазерну зброю (відео)

Як повідомляється на сторінці операції Об’єднаних сил у Facebook, упродовж поточної доби російські окупаційні війська 7 разів обстріляли оборонні укріплення ОС.