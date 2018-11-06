З початку доби на Донбасі поранено одного військовослужбовця ЗСУ
У ході бойових дій на Донбасі сьогодні поранено одного військовослужбовця Збройних сил України.
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Як повідомляється на сторінці операції Об’єднаних сил у Facebook, упродовж поточної доби російські окупаційні війська 7 разів обстріляли оборонні укріплення ОС.
Бойовики вели прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Найбільшу вогневу активність вони проявили поблизу Кримського, що на Луганщині.
Окрім того, ворожий вогонь зафіксовано в районах населених пунктів: Зайцеве, Новгородське, Піски, Мар'їнка, Старогнатівка та Павлопіль. «Командири підрозділів, що обороняються, вживали рішучих заходів щодо придушення ворожого вогню», - наголосили у прес-центрі ООС.
Ситуація в районі проведення операції залишається під контролем українських військових.