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З початку доби на Донбасі поранено одного військовослужбовця ЗСУ

21:31, 06 листопада 2018
Війна
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Найбільшу вогневу активність бойовики проявили поблизу Кримського / УНІАН

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Як повідомляється на сторінці операції Об’єднаних сил у Facebook, упродовж поточної доби російські окупаційні війська 7 разів обстріляли оборонні укріплення ОС.

Бойовики вели прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Найбільшу вогневу активність вони проявили поблизу Кримського, що на Луганщині.

Окрім того, ворожий вогонь зафіксовано в районах населених пунктів: Зайцеве, Новгородське, Піски, Мар'їнка, Старогнатівка та Павлопіль. «Командири підрозділів, що обороняються, вживали рішучих заходів щодо придушення ворожого вогню», - наголосили у прес-центрі ООС.

Ситуація в районі проведення операції залишається під контролем українських військових.

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Теги: #ЗСУ#війна на Донбасі