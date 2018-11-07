СММ ОБСЄ помітила велике скупчення важкої техніки на п'яти полігонах на окупованому Донбасі

Реактивні системи залпового вогню, танки, зенітні ракетні комплекси та різна артилерія помічені на поліганах біля Міусинська, Бугаївки, Шимшинівки, Круглика та Мирного.

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляють, що зафіксували велике зосередження важкої техніки на п'яти полігонах на окупованій частині Донбасу.

Про це йдеться у звіті з 19:30 5 листопада до 19:30 6 листопада, опублікованому сьогодні на сайті ОБСЄ.

Зокрема, СММ продовжила здійснювати моніторинг відведення озброєння, передбаченого Мінським меморандумом, а також Комплексом заходів із виконання Мінських угод і доповненням до нього щодо відведення танків із озброєння калібром до 100 мм.

"1 листопада за наявними в місії даними повітряного спостереження в непідконтрольному урядові районах виявлено такі порушення ліній відведення: 6 реактивних систем залпового вогню (невстановленого типу) на полігоні біля населеного пункту Міусинськ (62 км на південний захід від Луганська)", - йдеться у звіті.

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Також сказано, що в той же день "за встановленими лініями відведення, однак за межами виділених місць зберігання озброєння в непідконтрольних урядові районах за наявними у СММ даними повітряного спостереження виявлено 17 танків (невстановленого типу) і 3 зенітні ракетні комплекси (невстановленого типу) на полігоні неподалік від населеного пункту Бугаївка (37 км на південний захід від Луганська) і 12 танків (невстановленого типу) на полігоні біля населеного пункту Шимшинівка (27 км на південний захід від Луганська)".

"1 листопада за наявними у місії даними повітряного спостереження також виявлено 42 танки (невстановленого типу), 5 одиниць самохідної артилерії і 12 одиниць буксируваної артилерії на полігоні біля Міусинська, 29 танків (невстановленого типу) на полігоні поблизу населеного пункту Круглик (31 км на південний захід від Луганська), а також 22 танки (невстановленого типу), 9 одиниць самохідної артилерії і 18 одиниць буксируваної артилерії на полігоні біля населеного пункту Мирне (28 км на південний захід від Луганська)", - йдеться у звіті.

Раніше УНІАН повідомляв, що спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявили, що виявили 27 танків контрольованих Росією бойовиків в окупованому Донецьку.