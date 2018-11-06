Спостерігачі ОБСЄ побачили 27 танків в окупованому Донецьку

Також спостерігачами СММ ОБСЄ було виявлено дві самохідні гаубиці.

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявили, що виявили 27 танків контрольованих Росією бойовиків в окупованому Донецьку.

Про це йдеться у звіті місії, опублікованому сьогодні на сайті ОБСЄ.

"3 листопада в непідконтрольних урядові районах безпілотний літальний апарат СММ дальнього радіуса дії виявив такі порушення ліній відведення: 27 танків (Т-72; більшість з відкритим дахом моторно-трансмісійного відділення), 2 самохідні гаубиці (одну 2С1 «Гвоздика», 122 мм, і одну 2С19 «Мста-С», 152 мм) в Ленінському районі Донецька, а також 1 танк (Т-72) біля н. п. Сарабаш (26 км на південь від Донецька)", - йдеться у звіті.

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Окремо сказано, що 3 листопада в непідконтрольних урядові України районах безпілотник СММ дальнього радіуса дії виявив "6 бронетранспортерів (два БТР-70/80 і чотири МТ-ЛБ), 32 БМП (БМП-1 і БМП-2, за оцінкою, в неробочому стані), 1 БРДМ-2 в Ленінському районі Донецька, 2 БМП-1 і 4 бронетранспортери (один БТР-70/80 і три МТ-ЛБ) у н. п. Кальміуське (42 км на південний схід від Донецька), а також 1 БРДМ-2 і 1 БМП-1 поблизу н. п. Стила (34 км на південь від Донецька)".

Нагадаємо, раніше спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі повідомили, що над окупованою частиною Луганської області обстріляно безпілотний літальний міні-апарат місії.